Gouter violent: Fever / Small Thing Local C4 Marseille, 8 octobre 2023, Marseille.

Nouveau gouter violent 100% Punk Hardcore italien !!

Deux groupes de Gênes et Imperia viennent enflammer ton dimanche après-midi, pour digérer après la messe.

ATTENTION DEBUT 17H

Fever :

Fever est le groupe qui manquait en Italie et Cupio Dissolvi est la synthèse parfaite de l’audience de ces dernières années. Prenez le post-punk de Poison Ruin et Chain Cult et mélangez-le avec le métal méphitique de Devil Master, le tout reposant sur les solides fondations du hardcore italien des années 80 de Negazione et Wretched. Bref, l’album se situe parfaitement en 2023 avec des références wave et punk maniées avec mesure.

https://flamingorecords.bandcamp.com/…/fever-cupio…

https://www.youtube.com/watch?v=dNuEQSdtlwE

Small Thing :

small thing est un combo punk de Gênes, des mélodies croustillantes avec des voix féminines brutes. Ils tirent leur son de Leftover crack/chocking victim. Les concerts sont rapides et puissants. Nouvel album en octobre.

https://www.facebook.com/smallthingpunkrock

2023-10-08T17:00:00+02:00 – 2023-10-08T20:00:00+02:00

