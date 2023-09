ZAN-DAR, musique Zeuhl Local C4 Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille ZAN-DAR, musique Zeuhl Local C4 Marseille, 30 septembre 2023, Marseille. ZAN-DAR, musique Zeuhl Samedi 30 septembre, 20h00 Local C4 ZAN-DAR est un concerto en hommage à la musique

du groupe MAGMA.

porté par Aurel FARIOLI, Zan-dar alterne avec compositions, improvisations

et en dernier acte, une pièce de MAGMA.

Entre Jazz et musique progressive psyché. Local C4 76 rue des 3 frères Barthelemy, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

