FLO MEKOUYENSKI Local C4, 2 décembre 2022, Marseille. FLO MEKOUYENSKI Vendredi 2 décembre, 20h00 Local C4 ♫♫♫ Local C4 76 rue des 3 frères Barthelemy, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Des chansons drôles et touchantes, parfois un peu méchantes.

chanson (f)rance-aise, chanson acide, An-arco Sylvestre…

Seule avec une guitare deuxième prix, une dizaine d’accords de base, quelques rancoeurs, de la nostalgie et de l’humour,

c’est génial!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T20:00:00+01:00

2022-12-02T23:00:00+01:00

