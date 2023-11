Concours décoration de Noël de l’association Bien être au fours a chaux Local Bien-être aux Fours à Chaux Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Concours décoration de Noël de l’association Bien être au fours a chaux Local Bien-être aux Fours à Chaux Senlis, 1 décembre 2023, Senlis. Concours décoration de Noël de l’association Bien être au fours a chaux 1 – 20 décembre Local Bien-être aux Fours à Chaux Sur inscription Gratuit Ouvert a tous L’association Bien être au fours a chaux organise la deuxieme édition de son concours de décoration de Noël. Ce concours est ouvert a tous.

Date : du 1er Décembre 2023 au 20 Décembre 2023

Remise de prix : Samedi 6 Janvier 2024

​Pour participer au concours, un bulletin de participation sera à remplir à partir du Lundi 20 Novembre jusqu’au 29 Novembre. Pour recevoir le bulletin, vous pouvez envoyez un mail à l’adresse suivante associationbienetreaufac@gmail.com

Participation ​de tous le monde est la bienvenu, que vous habitiez en maison ou en appartement .

Si vous​ participez il faut que vos décorations soit allumé entre 18h et 20h30 Critères de​ jugement : Respect du​ thème

L’esprit de Noël

La créativité Local Bien-être aux Fours à Chaux 5 impasse des Fours à Chaux 60300 Senlis Senlis 60300 Oise [{« type »: « email », « value »: « associationbienetreaufac@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0652547539 »}] [{« link »: « mailto:associationbienetreaufac@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T18:00:00+01:00 – 2023-12-01T20:30:00+01:00

