LOCAL BASS PROJECT 2021-10-23 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-23 23:59:00 23:59:00 Guinguette La Faîte 1 Chemin de faîte

Laval-sur-Vologne Vosges

A l’occasion de l’anniversaire de notre DJ DOUL local, La Faîte vous propose une programmation musicale elle aussi 100% locale.

HYBRIDATION & TECHNO

Les sonorités électroniques côtoieront les instruments traditionnels pour célébrer cette soirée toute particulière. contact@lafaite.fr +33 6 84 09 17 64

