Sur inscription uniquement, limité à 15 personnes

La CNAFC organise sur Lyon une formation pour adultes afin qu’ils puissent intervenir dans les écoles, cours de catéchisme, scoutisme… Local AFC de Lyon 4 rue des remparts d’Ainay 69002 LYON Ainay Lyon 69002 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{“link”: “https://www.afc-france.org/enfants/education-affective-et-sexuelle/formation-grandir-et-aimer/”}, {“link”: “https://www.helloasso.com/associations/cnafc/evenements/formation-grandir-et-aimer-lyon-2023”}] Vous êtes père ou mère de famille, enseignant, catéchiste, éducateur ? Vous voulez transmettre une bonne nouvelle sur l’amour, la vie, la personne humaine et donner à chaque enfant les clés pour grandir dans la confiance ? Grandir et Aimer est une formation organisée par les AFC pour être capable de répondre aux questionnements des enfants et préparer des adultes à intervenir auprès des 8-11 ans. L’éducation à l’amour est la première pierre de la préparation au mariage et cherche à aider les enfants à poser des bases sûres pour leur foyer futur et à donner des clés éducatives à leurs parents. Beaucoup d’écoles catholiques sont en recherche d’intervenants (mais aussi le KT, patronage, scoutismes…). Venez vous former à cette mission ! Informations pratiques Une session, c’est 2 x 2 jours pour être formé pour intervenir auprès de groupes d’enfants.

Dates : 28-29 avril et 12-13 mai 2023

Lieu : 4 rue des remparts d’Ainay 69002 LYON

Prix : 250/pers. pour les 4 jours. Ce prix comprend la fourniture de tous les supports pédagogiques.

Infos : 01 48 78 81 11 + https://www.afc-france.org/enfants/education-affective-et-sexuelle/formation-grandir-et-aimer/

Inscription : https://www.helloasso.com/associations/cnafc/evenements/formation-grandir-et-aimer-lyon-2023

