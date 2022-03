Loc-Envel, petit bijou dans le bocage Loc-Envel, 19 mars 2022, Loc-Envel.

Découvrez le patrimoine naturel et historique de ce petit village au cœur du bocage et aux portes de la forêt. Prévoir vos bottes et/ou chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo.

centre-foret-bocage@orange.fr +33 2 96 21 60 20 http://www.centre-foretbocage.com/

