2023-08-02 20:30:00 – 2023-08-05

Finistère La troupe du Lac présente son festival de théâtre amateur avec la participation de 4 troupes de théâtre :

– La troupe du Lac

– La Cie Ochapô

– Le manteau d’Arlequin

– Café Pain Beurre. 4 Troupes de théâtre pour 4 soirées placées sous le signe du rire, grâce à sa programmation 100% comédie ! Rue de Glévian Centre Culturel Loctudy

