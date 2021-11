Liverdun Liverdun 54460, Liverdun LOBO ET MIE Liverdun Liverdun Catégories d’évènement: 54460

Liverdun 54460 Liverdun Lobo et Mie: chansonniers satiriques depuis 1992

Un spectacle de Lobo et Mie c’est une heure et demie d’un esprit libertin libertaire parsemé de friandises tantôt sucrées, tantôt salées.

Une franche tarte à la crème dont le public ne loupera pas un seul morceau. Deux chansonniers satiriques qui aiment tuer les cuistres en se marrant…

Billetterie en Mairie lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 à12h et de 13h30 à 17h

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservations jusqu’au 18 novembre 2021 oma.liverdun@gmail.com +33 3 83 24 46 76 OMA

