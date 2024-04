L’objet précieux : un fait social total ?, un colloque de l’EHESS et Cartier institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, auditorium Paris, jeudi 25 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T09:00:00+02:00 – 2024-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T09:00:00+02:00 – 2024-04-26T17:00:00+02:00

Le colloque international « L’objet précieux : un fait social total ? », organisé par l’EHESS et Cartier les 25 et 26 avril 2024 à l’Institut national de l’histoire de l’art (INHA), vise à susciter une large réflexion autour de cette thématique transversale et interdisciplinaire. Il s’inscrit dans le cadre d’un partenariat inédit entre l’EHESS et Cartier autour d’actions communes : formation par la recherche, valorisation scientifique, médiation culturelle et scientifique.

Comité organisateur

Barbara Carnevali (EHESS, CESPRA), Cecilia D’Ercole (EHESS, ANHIMA), Jérôme Malois (EHESS), Jean-Philippe Miller-Tremblay (EHESS, CESPRA), Anthony Santiso (Cartier), Lynn Serfaty (Cartier).

Comité Scientifique

Marc Abélès (CNRS/EHESS, LAP), Marco Belfanti (University of Brescia, Italy, Department of economics and management), Claire Bosc-Tiessé (CNRS/EHESS, IMAF), Cléo Carastro (EHESS, ANHIMA), Barbara Carnevali (EHESS, CESPRA), Cecilia D’Ercole (EHESS, ANHIMA), Emanuele Coccia (EHESS, CEHTA), Natacha Coquery (Université Lyon 2, LARHRA), Florence Gherchanoc (Université Paris Cité, ANHIMA), Isabelle Kalinowski (CNRS/ENS, Pays Germaniques), Rémi Labrusse (EHESS, CEHTA), Étienne de la Vaissière (EHESS, CETOBaC), André Orléan (EHESS, PjSE), Pierre Rainero (Cartier), Lynn Serfaty (Cartier), Hannah Williams (Queen Mary University of London (QMUL), United Kingdom).

institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, auditorium 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs Paris 75002 Paris 2e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.demarches.ehess.fr/com/l-objet-precieux-un-fait-social-total/ »}]