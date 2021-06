Châteauneuf-sur-Loire Musée de la marine de Loire Châteauneuf-sur-Loire, Loiret « L’Objet de l’enquête » Musée de la marine de Loire Châteauneuf-sur-Loire Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Musée de la marine de Loire, le samedi 3 juillet à 18:00 Jeu familial à faire librement en parcourant les salles du musée. L’objet de l’enquête est un objet de nos collections qu’il vous faut retrouver à l’aide d’indices… visiter tout en s’amusant ! Musée de la marine de Loire Écuries du château 1 place Aristide Briand, 45110 Châteauneuf-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:00:00

