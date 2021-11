Senlis Senlis Oise, Senlis L’objet de la saison: “Blanche, chienne de Louis XV en arrêt devant un faisan” de Claire Mignard Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

2021-12-01 10:00:00 – 2022-02-28 13:00:00

Senlis Oise 0 Découvrez chaque saison un objet insolite des collections des musées de Senlis. Un document imprimé est mis à la disposition du public.

Claire Mignard, Blanche, chienne de Louis XV en arrêt devant un faisan, huile sur toile, 1891, dépôt du CNAP musees@ville-senlis.fr +33 3 44 29 49 93 http://musees.ville-senlis.fr/ Découvrez chaque saison un objet insolite des collections des musées de Senlis. Un document imprimé est mis à la disposition du public.

