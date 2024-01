TSEW THE KID L’OASIS Le Mans Catégorie d’Évènement: Le Mans TSEW THE KID L’OASIS Le Mans, 10 février 2024, Le Mans. La manifestation initialement prévu le 5 mai 2023 est reportée au 10 février 2024.Les billets restent valables. Remboursement autorisés jusqu’au 5 juillet 2023.Inspiré par l’espoir et le renouveau Tsew the Kid est de retour le 20 janvier avec « Fou Malade ». Sur un riff de guitare immédiat et percutant, l’auteur-compositeur dévoile un titre pop où lâcher prise face à nos soucis résonne comme un mantra.

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:00
L'OASIS
AVENUE FELIX GENESLAY
72000 Le Mans

