PIERRE DE MAERE L’OASIS Le Mans, 2 février 2024, Le Mans.

Pierre de Maere, la nouvelle révélation venue de Belgique, poursuit son ascension. Les hostilités sont lancées en 2022 avec la sortie de son premier EP “Regrets”. Porté par une couverture médiatique et populaire fulgurante, le succès de son single d’or Un jour je marierai un ange , Pierre de Maere ne cesse de nous surprendre et de relever les défis.Il construit déjà sa vie comme une œuvre, artiste sublimé par l’art, profondément libre, irradié par l’instinct, insolemment lucide malgré une vingtaine à peine sonnante. A califourchon entre la musique, la mode, la photo. Le style Pierre de Maere est à l’image des audaces vestimentaires du jeune belge : flamboyant, irisé, mutant. Il cultive son jardin et dessine son monde intérieur, ose sans filet les télescopages stylistiques tout en prenant soin de ne jamais s’éloigner du champ des possibles offert par la culture pop. Une gueule à l’innocente beauté, androgyne et perçante.

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-02-02 à 20:00

L’OASIS AVENUE FELIX GENESLAY 72000 Le Mans Sarthe