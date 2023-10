Festipotes à L’Oasis des Ptis Potes L’Oasis des Ptis Potes Cauvignac, 7 octobre 2023, Cauvignac.

Cauvignac,Gironde

Le Festipotes, c’est un mini-festival… pour les ptis potes !

Au programme : un stage de danse africaine, des jeux, du partage, un incroyable spectacle de comédie seul en scène, un dîner sur réservation où en mode pique-nique, un concert-spectacle et de la danse autant que vous voulez !.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

L’Oasis des Ptis Potes Lieu-dit Tucaud

Cauvignac 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Festipotes is a mini-festival? for little buddies!

On the program: an African dance workshop, games, sharing, an incredible one-man comedy show, dinner by reservation or in picnic mode, a concert-show and as much dancing as you like!

Festipotes es un minifestival… ¡para los amiguitos!

En el programa: un taller de danza africana, juegos, convivencia, un increíble espectáculo cómico, cena (previa reserva) o picnic, un concierto-espectáculo y ¡todo el baile que quieras!

Das Festipotes ist ein Mini-Festival für Freunde!

Auf dem Programm stehen: ein afrikanischer Tanzkurs, Spiele, Austausch, eine unglaubliche Comedy-Show allein auf der Bühne, ein Abendessen mit Reservierung oder im Picknick-Modus, eine Konzertshow und Tanz, so viel Sie wollen!

Mise à jour le 2023-10-02 par OT du Bazadais