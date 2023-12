Loan Buathier Group 38Riv Jazz Club Paris, 30 janvier 2024, Paris.

Le mardi 30 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€

Jazz modern, compositions — Guitariste au multiples facettes, Loan Buathier fait partie de cette nouvelle jeune génération du jazz français.

Après de nombreuse reflexions, c’est le quintet que choisi Loan Buathier pour construire son propre projet. Cette formation se révèle être pour lui un véritable terrain de jeu pour l’improvisation, l’exploration et la composition. Le son en résultant est profondément ancré dans la tradition jazz, inspiré par la nouvelle scène New yorkaise tout en emportant l’auditeur dans un voyage émotionnel. Parfois dansant, parfois intime, l’espace que se laisse les musiciens permet d’entendre la poésie et la virtuosité de chacun.

Loan Buathier : guitare

Victor Maisonneuve : saxophone

Levi Harvey : piano

Cyril Drapé : contrebasse

Elie-Martin Charrière : batterie

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/46

38riv