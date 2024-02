Loading live, un programme en immersion Grand Palais Immersif Paris, lundi 15 janvier 2024.

Du lundi 15 janvier 2024 au mercredi 15 mai 2024 :

Danse, mode, yoga, conférences, films… Découvrez « Loading live », la programmation foisonnante qui accompagne l’exposition Loading, l’art urbain à l’ère numérique au Grand Palais Immersif.

DÈS LE 15 JANVIER, ON DANSE !

Initiation à la « hip-hop street dance » sur la playlist de l’exposition Loading avec Mohamed dit Jazz’Mo, danseur hip-hop polyvalent. Le locking, smurf, jazz rock et breakdance n’ont aucun secret pour lui. Les ateliers sont ouverts à tous : débutants, amateurs ou exercés, on danse, on partage et on progresse !

Les lundis 15 janvier, 5 février, 18 mars, 29 avril, 27 mai et 17 juin à 19h

Durée 1h15

Tarif unique de 16 euros – accès à l’exposition possible avant le début du cours

LE MERCREDI, UNE FOIS PAR MOIS, ON SE RETROUVE AU STUDIO BASTILLE

Conférences, films, tables rondes,… Vous n’avez plus qu’à choisir ! En partenariat avec la Fédération de l’Art urbain, Radio Nova et Les Inrocks.

LE 12 FÉVRIER, ON LÂCHE PRISE !

« Yoga Street Vibe », c’est un atelier yoga au cœur des projections 360° de l’exposition. La séance propose une expérience sensorielle et ressourçante, quel que soit le niveau de chacun.

Lundi 12 février à 19h

Durée 1h

Tarif unique de 20 euros – accès à l’exposition possible avant le début du cours

LE 14 MARS, ON MONTE LE SON…

DJ set, danses et performances : à l’occasion de la L2P Convention, le Grand Palais Immersif invite La Place – Centre culturel et d’expression dédié au hip-hop à Paris – et Hippoh, pour une soirée exceptionnelle dans la grande salle de l’exposition Loading. Participez à « Hippoh Dance Club » !

Jeudi 14 mars de 19h à 21h

Tarif unique de 16 euros

LE 15 MAI, MODE ET ART SE DÉVOILENT

Hype, vintage, emblématique, une soirée art et mode consacrée au vêtement et sa sémantique dans le milieu du street art. Une présentation de pièces « Loading fashion » et une rencontre entre artistes et experts des mondes de l’art et de la mode.

Mercredi 15 mai à 19h

Accès sur présentation du billet d’exposition

Et d’autres rendez-vous surprises à venir dans le cadres des Olympiades Culturelles : restez connectés !

Grand Palais Immersif 110, rue de Lyon 75012

Contact : https://grandpalais-immersif.fr/actualite/loading-live-un-programme-en-immersion

© Didier Plowy pour la Rmn – Grand Palais, 2023 Loading live, l’exposition au Grand Palais