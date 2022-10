LO TRIÒ NADALENC

LO TRIÒ NADALENC, 14 décembre 2022, . LO TRIÒ NADALENC



2022-12-14 18:30:00 18:30:00 – 2022-12-14 SÒFIA JACQUES-SERANO, AIMAT BREES ET MANU THÉRON

Tout public. Durée 1h00

Le trio interprète les Noëls d’Occitanie, un répertoire de chants sacrés – fleur d’hiver du bouquet des musiques traditionnelles occitanes. Il incarne le charme du mystère, de la contemplation et la joie du renouveau. Avec leurs trois voix et s’accompagnant de bodega (cornemuse), hautbois languedocien, clarinette basse, percussions, Sofià Jacques de Dixmude, Aimat Brees et Manu Théron vous font partager ce répertoire étoilé.

En partenariat avec l'IEO-Aude

