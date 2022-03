Lo silenci de la flor en apéro concert et bal 1 bis,Rue Justin Daléas,Bagnères-de-Bigorre (65)

Bienvenue au Petit Bikini pour un apéro concert dansant à partir de 18h30 en version trio avec gilles carbou à la boha, vielle, flute et chant. Venez nombreux, ils ont besoin de vous pour continuer, leur situation financière est compliquée ! A bientôt ! *source : événement [Lo silenci de la flor en apéro concert et bal](https://agendatrad.org/e/35765) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T18:30:00 2022-03-12T20:30:00

