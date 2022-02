Lo silenci de la Flor au Musée d’Aquitaine 20,Cours Pasteur,Bordeaux (33)

Le musée d’aquitaine organise une soirée autour de l’enseignement des langues régionales (et ici l’occitan) avec : 18h concert de **Lo silenci de la Flor** suivi de la projection du documentaire de patrick lavaud “**L’escola en occitan**” sur la calandreta de la Dauna à Pessac. Entrée libre, réservation conseillée. *source : événement [ Lo silenci de la Flor au Musée d’Aquitaine](https://agendatrad.org/e/35638) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

