Lo Printemps de l’Arribèra Saint-Pé-de-Léren, 16 avril 2022, Saint-Pé-de-Léren.

Lo Printemps de l’Arribèra Saint-Pé-de-Léren

2022-04-16 – 2022-04-16

Saint-Pé-de-Léren Pyrénées-Atlantiques Saint-Pé-de-Léren

12h : Spectacle / Espectacle : Petits Chancaires

14h : Chasse aux trésors / Caça au tesaur , sous le grand chapiteau. Enfants, petits, et grands, nous avons besoin de vous ! Cette année, venez créer, inventer avec nous, pour retrouver la roue des trésors… et qui sait, peut-être que derrière votre curiosité, un trésor peut en cacher un autre !

20h30 : Spectacle Espectacle A Tot Vedent

22h30 : battle de chants à danser / Batèsta de cants tà dançar : Platant // Peldrut

00h : Bal : Clica Drona

Toute la journée : Tonpin de Langa est un rendez-vous donné aux adeptes de la langue gasconne ; on s’y retrouve avec des personnes qui la parlent, pour entendre les sons et aussi pouvoir la parler.

Exposition pendant les 3 jours du festival

Des échasses, des hommes, et des femmes / Omis e hemnas sus las Chancas: un mini tour du monde des territoires où l’échasse a été ou est encore utilisée…

+33 7 68 79 01 37

Chancaires

Saint-Pé-de-Léren

