Lo Primtemps de l’Arribèra Saint-Pé-de-Léren, 14 avril 2022, Saint-Pé-de-Léren.

Lo Primtemps de l’Arribèra Saint-Pé-de-Léren

2022-04-14 14:00:00 – 2022-04-14 19:00:00

Saint-Pé-de-Léren Pyrénées-Atlantiques Saint-Pé-de-Léren

19h: Musica, joenessa !

Mise en bouche musicale et chantée avec Les Chancaires et l’Association Sauveterre Espace Culturel.

19h30:N’autre histoire-Cie Les Chaudrons

Partant de la thématique de cette 16e édition, “Las invencions”, Les Chancaires et Lacaze aux sottises s’associent autour d’une invention peu commune : une “main-vielle à roue” qui raconte “N’autre histoire”. La roue tourne, et notre histoire, faite d’images de fêtes, de danse, de vie au village,

(re)prend forme. Menée par l’artiste André Minvielle, qui effectue collectage et l’orchestration des histoires de vie des territoires qu’il parcourt, cette restitution mise en musique s’appuie sur le recueil

d’images et films d’archives en Béarn des Gaves.

21h30

Bistrot & repas en mode auberge espagnole à l’issue de la soirée

+33 5 59 38 68 71

@ Lacaze aux sottises

Saint-Pé-de-Léren

