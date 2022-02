Lö Pagani / Bab Mars / Greg ElectroKaos / Ron Watts L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Samedi 26 février de 21h a 2h paf 2€ ———————————————— Le Retour de la Bamboche de Groov’Station ———————————————— /// Lö Pagani /// [https://www.facebook.com/lopagani](https://www.facebook.com/lopagani) [https://soundcloud.com/l-pagani](https://soundcloud.com/l-pagani) /// Greg Electrokaos /// [https://soundcloud.com/electrokaos](https://soundcloud.com/electrokaos) /// Ron Watts /// soundcloud.com/dj-ron-watts [www.mixcloud.com/CaveCarliRadio/happy-hours-s02-3-ron-watts](http://www.mixcloud.com/CaveCarliRadio/happy-hours-s02-3-ron-watts) /// Bab Mars /// [https://soundcloud.com/bab2mars](https://soundcloud.com/bab2mars)

♫ELECTRO♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

