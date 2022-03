LO FESTENAL Maison pour tous de Brives Charensac,1 route de Coubon, 26 mars 2022, Brives-Charensac.

Maison pour tous de Brives Charensac, 1 route de Coubon, le samedi 26 mars à 15:00

La Calandreta Velava vous propose une nouvelle édition de LO FESTENAL – L’ors se solelha et vous attend pour partager avec l’arrivée du printemps ce temps festif, convivial, culturel et musical : autour des cultures minoritaires, et plus particulièrement la langue et culture occitane dans toute sa diversité. 15h/18h Conférence gesticulée d’Anaïs Vaillant / La Culture à toutes les sauces – 5€. Une ethnologue gesticule pour tenter d’élucider la notion de culture, au sens anthropologique, à travers son héritage familial, son parcours de thésarde, ses terrains d’enquête, ses contrats professionnels… L’ethnologue, dont l’analyse de la culture est sensée être sa spécialité scientifique, partage son sentiment ambivalent vis-à-vis d’une notion bien trop floue et d’une discipline qu’elle considère à la fois comme un produit de nombreuses dominations et comme un outil efficace contre ces dernières. Elle questionne enfin les regards contemporains portés sur les cultures populaires et traditionnelles”” Pour information, cette conférence n’est pas destinée et adaptée aux enfants de moins de 11 ans. 19h repas uniquement sur réservation – Repas adulte : Truffade jambon cru salade à 10€ ou Truffade végétarienne salade à 8€ – Repas enfants : Truffade jambon cru salade à 6€ ou Truffade végétarienne salade à 5€. 21h / minuit CONCERTS – 12€ et 10€ réduit Avec : Le Bal sous les étoiles Bal trad’ dans une scénographie d’ombres animés Fenja Abraham, Évelyne Lohr, Véronique Rideau De la Crau Groupe marseillais aux influences Rock, Folk, Punk mâtiné de poésie moderne Sam Karpienia – Thomas Lippens – Emmanuel Reymond [https://www.youtube.com/watch?v=tyu4pHyoesA](https://www.youtube.com/watch?v=tyu4pHyoesA)

Concerts, conférences… en Occitan

Brives-Charensac Haute-Loire



2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T23:30:00