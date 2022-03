Lo Festenal Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Lo Festenal chemin du feu La Calandreta Le Puy-en-Velay

2022-03-23 – 2022-03-26

Le Puy-en-Velay Haute-Loire LO FESTENAL – l’ors se solelha

Un petit vent, pas encore chaud, mais déjà chaleureux, souffle délicatement sur la ville du Puy… Il est là. Le printemps réveille tous et toutes. Les arbres bourgeonnent, hommes et femmes chantent et dansent… chemin du feu La Calandreta Le Puy-en-Velay

