Le Petit Café du Puy en Velay, le vendredi 25 mars à 18:00

La Calandreta Velava vous propose une nouvelle édition de LO FESTENAL – L’ors se solelha et vous attend pour partager avec l’arrivée du printemps ce temps festif, convivial, culturel et musical : autour des cultures minoritaires, et plus particulièrement la langue et culture occitane dans toute sa diversité. Contes et légendes en musique en occitan avec La PANPA du Haut-Allier et Yasmine Idjedd. À la suite du spectacle, Le Petit Café proposera un repas qui pourra être réservé auprès de l’association Jeunes Pousses (07-78-68-53-37 ou [cafejeunespousses@gmail.com](mailto:cafejeunespousses@gmail.com))

Gratuit

Contes et légendes en musique

Le Petit Café du Puy en Velay Puy en Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire



