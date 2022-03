LO FESTENAL Bibliothèque du Puy en Velay, 23 mars 2022, Le Puy-en-Velay.

La Calandreta Velava vous propose une nouvelle édition de LO FESTENAL – L’ors se solelha et vous attend pour partager avec l’arrivée du printemps ce temps festif, convivial, culturel et musical : autour des cultures minoritaires, et plus particulièrement la langue et culture occitane dans toute sa diversité. Contes en occitan et en musique avec Virginie Féminier et Christophe Bariol.

Gratuit

Contes en occitan et musique

Bibliothèque du Puy en Velay Puy en Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire



