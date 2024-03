Lo Fabulos bal MJC du Laü Pau, samedi 6 avril 2024.

Les associations Lusophonie et Tiss’liens 64 s’unissent pour proposer une grande soirée de danse en mélangeant les cultures (Occitanie et Brésil) à partir de 20h à la MJC du Lau à Pau. Trois groupes se succéderont le célèbre violoniste Camille Raibaud animera un bal gascon puis ce sera au tour de La Roulotte (collectif folk de Toulouse) et enfin Côco Praline (bal folk forró de Foix) clôturera la soirée. Des intermèdes de sauts et branles béarnais sont prévus avec le groupe Espartenhas etc…

Il est également proposé un atelier de forro pour apprendre les bases qui permettront de profiter pleinement de la fin de soirée avec Vincent Bodier (professeur de Toulouse) première session à 15h et deuxième session à 16h30.

Pour la soirée, la réservation est conseillée et pour le stage de forro, la réservation est obligatoire. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06 20:00:00

MJC du Laü 81 Avenue du Loup

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

