L’O dans tous ses étatsL’eau est un élément indispensable à la vie.A partir de cogitation, de manipulations, d’une maquette 3D et d’une installation artistique collective, les associations Diptyk et Sentier Vagabonds vous feront découvrir cette ressource et ces caractéristiques au regard des enjeux actuels.DIPTYK est une association créé par des plasticiennes voulant penser une pratique des arts plastiques ouverte et participative. Un projet construit autour d’une volonté pédagogique qui mise sur l’énergie, sur le geste, l’expérimentation et le jeu.SENTIERS VAGABONDS est une association qui au travers d’activités de pleine nature et d’éducation à l’environnement, cherche à transmettreune connaissance de l’environnement naturel et humain, tout en privilégiant les notions de plaisir et de convivialité.Informations pratiques: Quand? – Samedi 16 Avril de 14h à 16h30 Où? – à Alès au Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle Comment? -Inscription auprès du CPIE( Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) du Gard au 04 66 52 61 38 -Gratuit – à partir de 9 ans

contact@cpiegard.fr +33 4 66 52 61 38

