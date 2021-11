Lo COR fa son cinemà Centre Occitan Rochegude, 17 novembre 2021, Albi.

Lo COR fa son cinemà

Centre Occitan Rochegude, le mercredi 17 novembre à 15:00

Le Centre Cultural Occitan de l’Albigés vous propose une activité pour découvrir le patrimoine audiovisuel et cinématographique occitan. A partir d’un thème choisi, nous partirons à la rencontre des différents médias qui proposent du contenu audiovisuel en ligne, en langue occitane. L’occasion d’entendre et de visionner à la fois la langue et la culture occitane, actuelle et passée, et vous donner l’envie de rentrer au coeur du cinéma occitan. L’activité est interactive : n’hésitez pas à échanger, à proposer des thématiques et des proposition de visionage pour les séances qui suivent !

Gratuite

Centre Occitan Rochegude 28 rue Rochegude 81000 Albi Rochegude Tarn



2021-11-17T15:00:00 2021-11-17T16:30:00