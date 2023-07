Scène ouverte théâtre, musique et contes Lo Carrierat Crespin, 10 août 2023, Crespin.

Crespin,Aveyron

Que vous soyez chanteur, conteur, comédien… occupez la scène de la Maison Jean Boudou ou venez écouter des artistes en herbe !.

2023-08-10 fin : 2023-08-10 . EUR.

Lo Carrierat

Crespin 12800 Aveyron Occitanie



Whether you’re a singer, a storyteller, a comedian… take to the stage at Maison Jean Boudou or come and listen to budding artists!

Ya sea cantante, cuentacuentos o actor… súbase al escenario de la Maison Jean Boudou o venga a escuchar a algunos artistas en ciernes

Ob Sänger, Erzähler, Schauspieler… besetzen Sie die Bühne des Maison Jean Boudou oder hören Sie angehenden Künstlern zu!

