Le Duo Bourry-Rouch est un groupe de musique traditionnelle occitane. Spécialistes des instruments pyrénéens, Pierre et Michaël proposent un voyage musical à travers cette chaîne de montagne en faisant découvrir la richesse instrumentale. Ils vous amèneront du Pays-Basque à la Catalogne en présentant une multitude de cornemuses, hautbois et autres instruments à vent et à cordes. Ils vous parleront des pratiques liées à ces traditions illustrées par des mélodies et des chants traditionnels. On les retrouve au sein de deux formules : Concert-Conférence ou bal traditionnel.

