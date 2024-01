DIRTY FONZY MADAM LO BOLEGASON Castres Cedex, vendredi 31 mai 2024.

Dirty FonzyDirty Fonzy a mis à profit ces dernières années pour soigner un retour à toute vitesse avec “Full Speed Ahead”, son tout nouvel album prévu pour décembre 2023 ! Le groupe y explore des territoires où se croisent power pop, punk rock et gros rock’n’roll des familles. On y retrouve les thématiques et les valeurs qui ont construit l’identité du groupe, au travers de guitares judicieusement harmonisées, de mélodies fédératrices et de refrains enivrants qui pousseront sans nul doute l’auditoire dans des embarquées collectives pour scander ensemble ces nouveaux hymnes !Si vous aimez : Sum 41, blink-182, The Offspring… MADAMAprès des débuts remarqués (Les Inrocks Labs, Les Transmusicales, Elfondurock, premières parties de No One is Innocent), le trio de rock toulousain est de retour avec un nouvel album prévu pour le printemps 2024 ! Leur formule magique : des sons de guitare qui s’allient sauvagement à des chants et des chœurs instinctifs et puissants ! Sur scène, le trio infernal déverse toute son énergie brute et crie à l’unisson. MADAM est forte, sincère, sans artifice et incontestablement un groupe qui pose ses tripes sur la table !Si vous aimez : Johnny Mafia, Blondie, Joan Jett…

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-05-31 à 20:30

LO BOLEGASON Passage Claude NOUGARO 81103 Castres Cedex 81