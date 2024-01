LYSISTRATA CXK LO BOLEGASON Castres Cedex, mardi 7 mai 2024.

LysistrataAdepte d’une musique dont l’héritage évident des 90’s n’est plus à prouver, Lysistrata transcende les étiquettes habituelles du post-hardcore et du noise-rock. Après deux albums et des tournées à n’en plus savoir où habiter, le trio s’est forgé une solide place dans le paysage du rock français qu’il n’est pas près de céder ! 2024 signe le grand retour du power trio infernal avec un nouvel album prévu pour le début d’année assorti d’un changement de paradigme courageux : asymétrie, dissonance, murs du son, labyrinthes noise et émotion frontale. Nul doute que ce nouveau projet sera comme toujours d’une efficacité redoutable… Et leur live toujours aussi fracassant et renversant qu’à l’accoutumée !Si vous aimez : IDLES, Queens Of The Stone Age, Nirvana… CXKCXK (Courtial X Kogane) c’est le paysan du Rouergue qui chante dans le désert Californien. Le duo s’inspire de la transe du bal occitan et le mélange au rock stoner pour un résultat puissamment enraciné et résolument dans ta gueule. L’un dopé au plaisir viscéral de chanter dans une langue méprisée et l’autre dans la nécessité de jouer sa vie à chaque pétage de baguette, ils s’adressent au public à la manière d’un ON/OFF frontal. Pourquoi chanter en occitan ? CXK aime répondre par une autre question : “Pourquoi serait-il plus normal de chanter en anglais alors que nous sommes nés l’un en Dordogne et l’autre dans l’Aveyron ?”.Si vous aimez : Noir Désir, Royal Blood, Dupain…

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-07 à 20:30

LO BOLEGASON Passage Claude NOUGARO 81103 Castres Cedex 81