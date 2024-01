BUMCELLO LO BOLEGASON Castres Cedex, mardi 30 avril 2024.

BumcelloLe duo Bumcello aime la fête et les voyages, mais entre Vincent Segal et Cyril Atef le gargantua de la fête, c’est Cyril. Ils sont un peu la lune et le soleil, le clown triste et l’Auguste… Et pourtant, 20 ans et 8 albums plus tard, cette paire hors-norme est toujours bien là et de retour avec un nouveau disque ! “The Party”, c’est un tour de Bumcello en 80 jours avec toujours plus de transe, de danse mais aussi de nostalgie de leurs amis disparus. Et les aficionados le savent, leurs tournées ont toujours le goût de la nouveauté et de la surprise… Un concert de Bumcello ne ressemble à aucun autre concert de Bumcello, mais tous sont excellents !Si vous aimez : Tame Impala, Isaac Delusion, Metronomy… Raccoon Tycoon (1ère partie)Embarquez pour un voyage cosmique à bord d’un vaisseau piloté par quatre scientifiques du groove, narrant les aventures d’Ernest, un raton laveur spationaute investi d’une mission de la plus haute importance… Raccoon Tycoon est un groupe de nu-jazz, inspiré par la nouvelle scène jazz londonienne. Sa musique s’harmonise autour du jazz et emprunte à différents styles comme la funk ou le hip-hop. Paré au décollage !Si vous aimez : potsu, Hiatus Kaiyote, Yussef Dayes…

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-30 à 20:30

LO BOLEGASON Passage Claude NOUGARO 81103 Castres Cedex 81