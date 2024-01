LA YEGROS LO BOLEGASON Castres Cedex, mercredi 3 avril 2024.

La YegrosDéjà 10 ans que ”Viene de Mí” (son tube international mais aussi son premier album du même titre) a déposé une couronne sur la tête de La Yegros, immédiatement sacrée Reine de la Nu-cumbia ! Et cet événement, l’artiste argentine compte le célébrer comme il se doit dans le royaume qui est le sien : la scène ! Elle sera de retour avec sa joie communicative, son charisme solaire et son énergie décoiffante lors de cette tournée anniversaire pour revisiter et livrer de nouvelles versions de ses chansons. Et si nous l’avions accueillie en octobre 2021 à la salle Gérard Philipe dans des conditions difficiles liées au contexte sanitaire, voici une belle revanche pour un concert de La Yegros digne de ce nom : DEBOUT, sans masque pour chalouper librement sur ses hymnes dont on ne se lassera définitivement jamais !Si vous aimez : Quantic, La Chica, Lido Pimienta…Reco Reco (1ère partie)Live band Tropical Bass, Reco Reco est de retour avec son nouvel EP “Quebrando Tudo” ! Un titre qui veut littéralement dire “tout casser” en brésilien, casser les normes, les frontières… Les Reco Reco nous emmènent dans une télénovela pimentée avec une BO mélangeant Baile Funk, Kuduro, Dub et Global y Tropical Bass… Une combinaison infaillible et redoutable en live, pour faire bouger les corps, comme s’il s’agissait d’un rituel vaudou urbain dans un club à ciel ouvert ! Si vous aimez : Nidia Gongora, Baja Frequencia, Keziah Jones…

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-03 à 20:30

Réservez votre billet ici

LO BOLEGASON Passage Claude NOUGARO 81103 Castres Cedex 81