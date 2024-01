ORANGE BLOSSOM LO BOLEGASON Castres Cedex, 7 mars 2024, Castres Cedex.

Mixant influences arabes et occidentales, Orange Blossom unit électro et musiques du monde en renversant les frontières des genres musicaux depuis plus de 20 ans. Le groupe originaire de Nantes sera de retour à l’automne avec un nouvel album, fruit d’un voyage physique et sonore à travers le Mali, l’Égypte et Cuba. Un album événement puisqu’il sortira presque 10 ans après “Under the shade of Violets” ! Orange Blossom incarne un projet unique aux lives très prisés, qui transporte à coups de chansons envoûtantes, d’envolées lyriques puissantes et de rythmes frénétiques. En un mot : culte ! Prêts à entrer dans la transe ?Si vous aimez : Si vous aimez : Archive, Lalalar, Massive Attack…

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-07 à 20:30

Réservez votre billet ici

LO BOLEGASON Passage Claude NOUGARO 81103 Castres Cedex 81