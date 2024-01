CALI LO BOLEGASON Castres Cedex, 1 mars 2024, Castres Cedex.

Cali“L’Amour parfait” a 20 ans ! Un anniversaire qui signe le grand retour de Cali, avec une réédition 20 ans plus tard de son album mythique ! Il revisite ainsi ses treize titres incontournables dont évidemment “C’est quand le bonheur”, “Elle m’a dit”…, en duo avec ses potes musiciens croisés sur le chemin. Il prendra la route avec le pianiste Steve Nieve pour célébrer sur scène les 20 ans de cet amour parfait mais aussi la singulière richesse d’un répertoire construit au fil de neuf albums. Et si ce n’est pas le bonheur ça ! Si vous aimez : Bénabar, Louise Attaque, Vincent Delerm…Prattseul (1ère partie)Gentilhomme de fortune, Prattseul ne file pas droit. Le monde, il préfère le penser, le façonner et le diriger. Esthète déjanté, Malraux sous acide, Prattseul redéfinit la condition humaine en la teintant de surréalisme. Cet élégant Monsieur est un artiste, un talentueux créateur d’univers, une sorte de pop master. Entre le déhanché seventies de Brett Sinclair et la valse langoureuse avec le “chuchoteur”, il montre que son personnage de crooner baltringue est à l’aise partout, pour autant que partout, ce soit chez lui. Délicieusement unique !Si vous aimez : Feu! Chatterton, Voyou, Flavien Berger…

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:30

Réservez votre billet ici

LO BOLEGASON Passage Claude NOUGARO 81103 Castres Cedex 81