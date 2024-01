NES SAMIR FLYNN LO BOLEGASON Castres Cedex, 8 février 2024, Castres Cedex.

NeSJeune rappeur de 19 ans et déjà une étoile montante du rap français ! Après son dernier EP “La Course” et une tournée à guichets fermés, NeS est de retour sur le devant de la scène pour présenter “Ça va aller” ! Un nouveau projet (le 7ème !!) où l’on retrouve un NeS très introspectif, touchant et sincère. Son univers entremêlé de prods futuristes, flow oldschool rafraîchi au goût du jour, et inspiré par différents courants musicaux constituent son ADN si singulier. Une pépite puissante, qui a déjà tout d’un grand !Si vous aimez : Luther, Yvnnis, La Fève…Samir Flynn (1ère partie)Face aux carcans sociaux, la musique est une cure pour Samir Flynn ! Le jeune rappeur a d’abord travaillé dans l’ombre en enregistrant des artistes comme Selug, jakeVII ou Surprise avant de façonner son propre son, le son “Samir Flynn” ! Entre émotions chaotiques et sincérité viscérale, il tisse la toile d’un rap profondément vrai. Après une victoire nationale au Buzz Booster en 2023, Samir Flynn continue son ascension avec son nouvel EP “Plus rien n’est triste”, un projet précis et moderne. Du lourd ! Si vous aimez : Simony, Mandarine, Odezenne…Date organisée en partenariat avec l’association Da Storm

Début : 2024-02-08 à 20:30

