VIEUX FARKA TOURE LO BOLEGASON Castres Cedex, 3 février 2024, Castres Cedex.

Depuis plus de 15 ans, Veronica & Max parcourent toute l’Europe (et même parfois les USA !) pour proposer une musique pleine de feeling, d’énergie communicative et d’émotions diverses. Rejoints par le musicien argentin Chino Swingslide, ils prennent la route pour une tournée à trois et mixent ensemble sur scène Classic Blues, Jazz swinguant, Gospel et Country ! Entre la voix exceptionnelle de Veronica, la virtuosité de Max et la maîtrise du chant et de la guitare slide de Chino, en voilà un super combo ! Et leur passage à l’espace Apollo de Mazamet sera leur première date française en trio !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:00

LO BOLEGASON Passage Claude NOUGARO 81103 Castres Cedex 81