Bal trad Lo Bolegason – Laüsa et Salvatjonas Lo Bolegason, Castres (81) Bal trad Lo Bolegason – Laüsa et Salvatjonas Lo Bolegason, Castres (81), 16 décembre 2023, . Bal trad Lo Bolegason – Laüsa et Salvatjonas Samedi 16 décembre, 20h30 Lo Bolegason, Castres (81) 12€ Samedi 16 Décembre – 20:30**Tarif unique : 12€Accès gradins : +2€/siège.Bal trad avec Laüsa + Salvatjonas** Première partie : Salvatjonas Du fin fond de leur grotte languedocienne, les salvatjonas (« les sauvageonnes »), sont parties en quête de leurs racines musicales. Intriguées par les chants des aïeux, leurs couleurs et leurs messages, les petites sauvages ont décidé de se les réapproprier pour créer un pont entre le monde d’hier et celui d’aujourd’hui. Elles vous invitent à ouvrir vos oreilles, lever le pied, ou pousser la chansonnette, au cœur de leur jardin sonore ! Deuxième partie : Laüsa Laüsa (à prononcer lahuze) est un voyage musical qui puise son identité dans les traditions musicales de Gascogne et du Languedoc, en se permettant quelques détours “à travers chants”. On y retrouve des couleurs méditerranéennes, atlantiques ainsi que des sonorités empruntées aux musiques actuelles. Riche de collectages minutieusement réarrangés ou bien de compositions personnelles, vous serez embarqués dans ce tourbillon généreux qui fera danser les pieds et la tête ! ——————————————————— Stages : Les Trad’sessions**Quatre stages seront organisés pendant la journée** Trad’session Danses du Sud-Ouest avec Audrey Deloffre 14h > 17hTarif unique : 25€ Le stage proposé fera la part belle aux rondeaux de Gascogne, pour en explorer différentes formes et dynamiques. Nous aborderons également d’autres danses plus spécifiques, du Béarn à l’Agenais, pour profiter au mieux du bal de Laüsa qui suivra le soir ! Trad’session Accordéon – initiation à l’improvisation avec Cédric Pierini10h > 13hTarif unique : 25€ A travers des exercices ludiques, on essaiera de se familiariser avec la prise de parole improvisée, individuelle ou partagée. Quelques éléments théoriques seront évoqués afin de faciliter l’initiation en donnant des outils pour improviser. Des voix mélodiques simples ou des grilles d’accords constitueront les bases de travail.Tous niveaux sauf débutants, pas de prérequis en improvisation. Trad’session Chant avec Laurie Alias et Aelis Loddo10h > 13hTarif unique : 25€ Cet atelier permet de découvrir un chant en langue occitane issu du répertoire traditionnel languedocien (un deuxième chant sera proposé selon l’avancée du stage). Nous travaillerons sur le son de la voix et la posture liée du chant populaire, sur l’apprentissage de mélodies liées à un mode et sur le phrasé en lien avec les accentuations de la langue.Tout public, transmission orale, aucune connaissance du solfège requise. Trad’session Violon avec Camille Raibaud10h > 13hTarif unique : 25€ En prenant comme base quelques morceaux du répertoire traditionnel gascon, nous travaillerons sur différents types d’enrichissements destinés à servir la danse.Thématiques abordées :- Le phrasé (Mouvements rythmiques de la mélodie)- L’engagement corporel (danser, donner envie de danser)- Les « encadrements harmoniques » (utilisation de doubles cordes, quand, comment?)- « Les justesses » source : événement Bal trad Lo Bolegason – Laüsa et Salvatjonas publié sur AgendaTrad Lo Bolegason, Castres (81) 8, Passage Claude Nougaro

Lo Bolegason, 81100 Castres, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46380 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-17T00:30:00+01:00

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-17T00:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Lo Bolegason, Castres (81) Adresse 8, Passage Claude Nougaro Lo Bolegason, 81100 Castres, France Age max 110 Lieu Ville Lo Bolegason, Castres (81) latitude longitude 43.60139;2.246766

Lo Bolegason, Castres (81) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//