Plateau des habitués des studios de répétition : Love Me Alone + Sengo + Boogie Rammler + Jean-Luc Portet + élèves du Conservatoire Mercredi 21 juin, 19h00 Lo Bolegason

La Fête de la Musique au Bolegason !

Lo Bolegason sera bien évidemment au rendez-vous pour fêter l’incontournable Fête de La Musique et mettra un coup de projecteur sur des groupes bien habitués à nos studios de répétition !

> Love Me Alone

Un guitariste baigné dans l’univers gothique et une chanteuse farfelue venant du folk… Love Me Alone c’est la rencontre entre deux mondes qui ne se ressemblent pas mais qui pourtant s’assemblent en un son mélancolique et mélodieux. Une musique planante et un univers éthéré, aussi mystérieux que cet inattendu duo !

Si vous aimez : The Cure, PJ Harvey, The Cranberries…

> Sengo

Baptiste, aka, Sengo, commence à rapper dès son plus âge et affûte ensuite sa plume dans le slam. Au fil des années, les mélodies reprennent le dessus et il revient à son premier amour : le rap. Un premier album naît : “Sourire”, puis un deuxième : “Les nuages dansent pour la pluie”, et un troisième se prépare…

Si vous aimez : Kery James, Orelsan, Gringe…

> Boogie Rammler

Punk’n’roll aromatisé à la sauce spéciale Boogie Rammler, le groupe formé par 5 musiciens de Mazamet promet un cocktail explosif : riffs de guitare à gogo, autodérision et humour !

Si vous aimez : NOFX, Loudblast…

> Jean-Luc Portet

Des chansons françaises sur des textes taillés comme de petites pierres, des prétextes aux voyages, des invitations à prendre son temps, à se laisser porter par des mélodies aux accents de musique country, valses, blues… Voilà ce que propose Jean-Luc Portet et sa bande de Zicos !

Si vous aimez : La Rue Kétanou, Les Ogres de Barback, Eddy Mitchell…

> les élèves du Conservatoire Musique et Danse du Tarn

Les classes de musiques actuelles du Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn répètent tous les mercredis dans les studios du Boleg. Ils présenteront cette fois-ci sur scène le fruit de leur travail !

Infos pratiques

· Gratuit ·

· Restauration sur place ·

Restauration sur place avec le Food truck Le Jisséka et ses bons petits plats aux produits locaux et inspirés de la cuisine du monde !

Lo Bolegason 81100 Castres Castres 81100 Tarn Occitanie 05 63 62 15 61 http://www.bolegason.org/ [{« link »: « https://www.facebook.com/ftlejisseka »}, {« link »: « http://www.bolegason.org/21-06-2023 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

