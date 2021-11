LO BO BOÇUT – Cie LA RAMPE Teatre Interegional Occitan Sénarens, 11 décembre 2020, Sénarens.

LO BO BOÇUT – Cie LA RAMPE Teatre Interegional Occitan

Sénarens, le vendredi 11 décembre 2020 à 20:00

**Un spectacle adapté du conte issu de la tradition orale et de l’oeuvre signé par Ivès Roqueta “Le Bossu”.** _Spectacle proposé dans le cadre du soutien à la diffusion de la langue et la culture occitanes apporté par le Conseil départemental de la Haute-Garonne._ **Lo boçut** “Non, non, non on n’a jamais vu aussi résolu que le petit bossu”. À travers les aventures magiques et malicieuses du petit “boçut”, une leçon se profile : la différence, la volonté et l’intelligence sont les outils qui conduisent à la réussite et ce bien au-delà du handicap physique. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles selon le protocole sanitaire en vigueur. _**Entrée gratuite dans la limite des places disponibles selon le protocole sanitaire en vigueur.**_ Toutes les dates : Le vendredi 10 décembre à 20h00 à la salle des fêtes de Lilhac. Le dimanche 12 décembre à 17h00 à la salle des fêtes de Villefranche de Lauragais. [https://www.haute-garonne.fr/service/haute-garonne-terre-occitane](https://www.haute-garonne.fr/service/haute-garonne-terre-occitane)

Un voyage initiatique, une ode à la liberté… Spectacle bilingue oc et français / dispositif de surtitrage

