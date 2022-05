Lo Biarn en musica e en dança Escurès Escurès Catégories d’évènement: Escurès

Escurès Pyrénées-Atlantiques Escurès EUR 0 0 15h : atelier de chant s Béarnais et danses (enfant à partir de 4 ans)

16h : initiation aux danses trads (ados et adultes)

17h : cantèra

Vous pouvez porter de quoi manger /boire pour un goûter partagé !

+33 6 78 97 10 37

