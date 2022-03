LMHBCV solidarité Ukraine collecte de dons Salle Marcel Cerdan Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

### Le LMHBCV s’associe avec le GSCF (association humanitaire groupe des secours catastrophe français) pour une collecte de dons en soutien au peuple Ukrainien **APPEL AUX DONS** – Produits hygiène bébé / Couches, lait maternel, coton, lait soin – Biberons, tétines – Produits d’hygiène féminine – Produits Alimentaires : barres de céréales, fruits secs – Vêtements neufs : bonnets, écharpes, gants – Lampes torches, piles **AIDE FINANCIERE** Afin d’acheminer les produits, d’acheter des groupes électrogènes, vous pouvez aider l’association financièrement en faisant un don : Par courrier : – Libellez vos dons à « UrgenceUkraine » Adresse : G$CF – libre réponse 78505 – 59659 Villeneuve d’Ascq Ou sur leur site internet : – Lien : TOPWEB – URGENCE UKRAINE (dons-gscf.fr) TOPWEB – URGENCE UKRAINE Un don de 60 € ne vous coûte en fait que 20 € ! Nous vous délivrons un reçu fiscal vous permettra de déduire 40 € de vos impôts. C’est vrai quel que soit le montant : vous pourrez déduire les 2/3 de votre don de vos impôts. dons-gscf.fr **POINT DE COLLECTE** A partir du samedi 5 Mars : Salle Marcel Cerdan / aux heures des entrainements et des compétitions * Lundi 07 mars de 19h00 – 20h30 * Mardi 08 mars de 19h00-20h30 * Mercredi o9 mars au soir de 19h00 -20h30 Départ des dons le jeudi 10 Mars 2022 Le LMHBCV vous remercie d’avance pour votre solidarité LMHBCV solidarité Ukraine collecte de dons Salle Marcel Cerdan 71 rue des comices 59650 Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

