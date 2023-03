A la découverte des matières Textile LM studio, 29 mars 2023, Hyères.

A la découverte des matières Textile 29 mars – 2 avril LM studio

Plongez dans un univers de tissu

Le métier d’artiste textile, un double jeux

Qui décide de la mode, comment arrive-t-on à choisir les couleurs, les motifs, la matière que vous allez porter ?

Quelles sont les différentes étapes pour arriver au tissu qui va créer votre vêtement ?

La mode n’est pas un hasard. Du cabinet de tendance au tissage du tissu qui va vous recouvrir, je vous raconte qui se cache derrière, et plus précisément ce que fait une créatrice.

Le choix des couleurs, des motifs, des matières et l’échantillonnage représentent des heures de travail de recherche.

Chaque tissu est une œuvre, qui est là pour vous mettre en valeur.

La création d’un motif en tissage

Démonstration : le processus de création

Je vous présente et explique d’où viennent les tendances pour mieux comprendre le choix des motifs et des couleurs.

Au travers d’une démonstration rapide, vous pourrez découvrir le processus de création d’un motif et de la technique du croisement des fils, qui permet la transformation technique d’un dessin en tissage jacquard.

Revalorisation d’un rebut par la création

L’atelier participatif tous âges

Que vous inspire tous ces tissus, ces matières, ces histoires sur la création textile ? Venez expérimenter à votre tour !

Le processus de création n’est pas quelque chose de défini et rigide.

Avec les rebuts de ma malle aux trésors, laissez-vous dériver dans mon univers.

Sur un grand cadre de fils tendu, laissez vos mains jouer avec les matières, les textures, venez tisser, nouer…

A chacun de laisser libre cours à son imagination.

Atelier multigénérationnel, adultes et enfants tous âges.

mercredi de 10h à 18h

samedi de 10h à 18h

dimanche de 10h à 18h

LM studio 5b rue du portalet Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T10:00:00+02:00 – 2023-03-29T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

tissage atelier participatif

Isabelle ARNARDI