Entr’ée libre

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 handicap moteur mi Llibreria Jaimes carrer valència 318 08009 Barcelona Barcelona 08009 Catalogne Métro (Passeig de Gràcia, Girona, Verdaguer, Diagonal) Bus, Bicing, Parking en face…

+34 93 215 36 13 https://www.jaimes.cat/ https://www.facebook.com/llibreria.jaimes/;https://twitter.com/JaimesLlibreria;https://www.instagram.com/llibreriajaimes/ Librairie française de Barcelone, créé en 1941, avec des livres en catalan, espagnol et surtout en français. Nous réalisons régulièrement des évènements culturels, présentations, expos, clubs de lecture, animations pour enfants, lectures de poésie… qui nous d’agir en pont culturel entre la culture française et catalane. Rencontre entre Lydie Salvayre et Tanguy Viel

L’écrivain explore avec ce roman poignant un nouveau fait de société, autour du consentement, de l’emprise psychologique et des relations ambiguës qui forment les intrigues, parfois sordides, des sociétés des petites villes de province.

“Alors, qu’est-ce que je peux faire pour toi ? Avec la lumière du soleil qui maintenant frappait le sol et les meubles de vieux bois marqueté, avec l’ombre des croisillons aux fenêtres qui dessinait comme un quadrillage penché sur l’épaisse moquette, elle a fi ni par dire qu’elle était revenue tout récemment, que pour l’instant elle logeait chez son père et qu’elle avait déposé un dossier pour un logement mais que peut-être il pourrait appuyer sa demande et que voilà, ce serait formidable pour elle si…”.

En collaboration avec l’Institut français de Barcelone

