.Tout public. A partir de 4 ans. gratuit

La Sorbonne Nouvelle fête la littérature !

La Sorbonne Nouvelle fête la littérature !

Conférences, ateliers, tables rondes, expositions, lectures, balades médiévales ou performances artistiques autour du thème retenu pour 2023 : « Passerelles ». Un programme éclectique et festif autour du thème « Passerelles » : – Balade médiévale autour de la Place de la Nation, – Conférence « vampires, petits hommes verts et doppelgänger », – Happening dansé et participatif avec la Fanfare brésilienne Cabaret Gandeia, – Performance et atelier-débat « Tout à fait Thierry ! – une expérience de critique littéraire en direct », …

Du lundi 22 mai 2023 au mardi 23 mai 2023
Université Sorbonne Nouvelle
8 avenue de Saint-Mandé 75012 Paris

