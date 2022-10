Llanto por Ignacio Sanchez Mejias

2023-05-06 20:00:00 20:00:00 – 2023-05-06 EUR Qui était Ignacio Sánchez Mejias, à qui Federico García Lorca adresse ces quatre poèmes élégiaques connus sous le nom de « llanto » (déploration) ? Torero, poète, footballer, dramaturge, conférencier, séducteur invétéré (un véritable « hidalgo »), Ignacio Sánchez Mejias a fasciné son époque dans une Espagne déchirée entre royalistes et républicains. Encorné lors d’un combat, il décède après une agonie de deux jours. L’Hommage de Lorca, un de ses plus beaux textes, a suscité de nombreuses mises en musique, dont celle du jeune Maurice Ohana qui signa dès l’après-guerre sa première grande œuvre, dans un style ritualisant, sacral et méditerranéen qui devrait rester sa marque esthétique tout au long de sa vie.



Maurice Ohana, Llanto por Ignacio Sánchez Mejias



Ensemble Musicatreize

Orchestre de l’IESM

Olivier Boudrand, récitant

Jean-Manuel Candenot, baryton

Roland Hayrabedian, direction



