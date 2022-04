Llamando A Julia + Rats Don’t Sink + Salvation La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La salle gueule, le vendredi 27 mai à 21:00

¡Señoras y Señores, los Llamando A Julia se llegan a Marsella! ?? Sacrée soirée Punk Rock en perspective à la Salle Gueule avec les talentueux Espagnols de Llamando A Julia, qui seront accompagnés des vétérans locaux de Rats Don’t Sink et des excellents Salvation: LLAMANDO A JULIA (Punk Rock – Alicante, ES) [https://www.llamandoajulia.com/](https://www.llamandoajulia.com/) [https://youtu.be/qi_VqabR-ug](https://youtu.be/qi_VqabR-ug) RATS DON’T SINK (Hardcore Punk – Marseille) [https://linktr.ee/ratsdontsink13](https://linktr.ee/ratsdontsink13) [https://youtu.be/VY3YTJESw50](https://youtu.be/VY3YTJESw50) SALVATION (Punk Rock – Marseille) [https://linktr.ee/SalvationPunkRock](https://linktr.ee/SalvationPunkRock) [https://youtu.be/ugrohWpNphM](https://youtu.be/ugrohWpNphM) Début des concerts à 21h pétantes, PAF 5€ + adhésion

♫PUNK♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-05-27T21:00:00 2022-05-27T23:45:00

